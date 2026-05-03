Coimbra

Showcase de Bárbara Bandeira no Forum Coimbra reuniu 300 fãs

03 de maio de 2026 às 10 h50
Bárbara Bandeira no Showcase no Forum Coimbra | Fotografia: Forum Coimbra
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A cantora Bárbara Bandeira atuou ontem em Coimbra nas comemorações dos 20 anos da superfície comercial Forum. Perante uma legião de 300 fãs – que cantaram em uníssono todas as músicas – Bárbara Bandeira atuou num formato intimista de showcase.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS destacou a escolha dos espaços da Universidade de Coimbra para gravar o seu mais recente trabalho “Mau olhado”.

A artista destacou ainda a sua nova fase artística, cumprida que está uma década de carreira.

