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O. Hospital recebe Louletano de Valença

02 de maio de 2026 às 11 h30
O. Hospital regressam a casa | Foto Pedro Matias
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O O. Hospital procura dar uma resposta em campo à derrota na jornada inaugural da Fase de Subida Série B do Campeonato de Portugal. Oliveirenses recebem, amanhã, às 16H00, o Louletano, que chega à Beira Serra moralizado pelo triunfo na ronda anterior frente ao Malveira (2-1) e com a ambição de reforçar a candidatura à promoção.
Os pupilos de Nilson Corrêa Júnior sabem que um novo deslize pode significar o adeus às aspirações de subida. Num mini‑campeonato a quatro equipas, cada ponto pesa e os jogos em casa podem ser decisivos.
No banco do Louletano está um velho conhecido dos oliveirenses. O treinador dos algarvios é o conimbricense Miguel Valença, que orientou o O. Hospital nas épocas 2018/2019 e 2019/2020.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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