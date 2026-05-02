O. Hospital recebe Louletano de Valença

O O. Hospital procura dar uma resposta em campo à derrota na jornada inaugural da Fase de Subida Série B do Campeonato de Portugal. Oliveirenses recebem, amanhã, às 16H00, o Louletano, que chega à Beira Serra moralizado pelo triunfo na ronda anterior frente ao Malveira (2-1) e com a ambição de reforçar a candidatura à promoção.

Os pupilos de Nilson Corrêa Júnior sabem que um novo deslize pode significar o adeus às aspirações de subida. Num mini‑campeonato a quatro equipas, cada ponto pesa e os jogos em casa podem ser decisivos.

No banco do Louletano está um velho conhecido dos oliveirenses. O treinador dos algarvios é o conimbricense Miguel Valença, que orientou o O. Hospital nas épocas 2018/2019 e 2019/2020.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS