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Académica renova com António Barbosa

03 de junho de 2026 às 20 h23
António Barbosa, treinador da Académica | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O obreiro da subida à 2.ª Liga, António Barbosa, vai continuar a liderar a Académica na próxima temporada, anunciou ontem o clube através das redes sociais.

“O treinador que nos guiou à subida de divisão renovou contrato e segue connosco para os próximos desafios. Juntos, com a mesma ambição e exigência de sempre”, escreveu no clube nas redes sociais.

O DIÁRIO AS BEIRAS questionou fonte do clube sobre a duração do contrato, mas não foram divulgados quaisquer detalhes do contrato.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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