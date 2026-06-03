AcadémicaDesporto
Académica renova com António Barbosa
António Barbosa, treinador da Académica | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
O obreiro da subida à 2.ª Liga, António Barbosa, vai continuar a liderar a Académica na próxima temporada, anunciou ontem o clube através das redes sociais.
“O treinador que nos guiou à subida de divisão renovou contrato e segue connosco para os próximos desafios. Juntos, com a mesma ambição e exigência de sempre”, escreveu no clube nas redes sociais.
O DIÁRIO AS BEIRAS questionou fonte do clube sobre a duração do contrato, mas não foram divulgados quaisquer detalhes do contrato.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS