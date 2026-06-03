Moradores contestam obra de saneamento que serve apenas uma casa

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Uma obra de saneamento básico executada para servir apenas uma habitação está a gerar forte indignação entre os moradores da rua João Pedro da Silva Cortesão, em S. João do Campo, Coimbra. Numa carta aberta enviada à Câmara Municipal e à empresa municipal Águas de Coimbra, a população contesta o facto de, após décadas de espera por uma rede pública global, a intervenção iniciada em maio de 2026 beneficiar exclusivamente um único morador, deixando várias famílias sem solução.

A polémica ganha contornos políticos na denúncia dos moradores, que sublinham que o proprietário da única casa beneficiada foi o “único candidato a presidente da junta de freguesia pelo PSD”, que viria a não ser eleito.

“Como se explica que sejam executados cerca de 150 metros de rede para uma única habitação, mas não sejam considerados cerca de 250 metros que permitiriam servir diversas famílias?”, questionam.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a Águas de Coimbra explica que o processo remonta a 2010, altura em que foi analisada a possibilidade de dotar a rua de rede pública de drenagem de águas residuais. Na altura, concluiu-se que o investimento necessário seria demasiado elevado, tendo sido adotada uma solução alternativa baseada em fossas sépticas, cuja limpeza é assegurada pela empresa duas vezes por ano.

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