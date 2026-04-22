Oliveira do Hospital

Wet Bad Gang, Fernando Daniel e Xutos & Pontapés animam Expoh 2026

22 de abril de 2026 às 16 h20
O evento que se realiza de 22 a 26 de julho foi apresentado há momentos na Casa da Cultural César Oliveira | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
A Expoh 2026 vai ter na sua programação Sons do Minho, Badoxa, Wet Bad Gang, Sara Correia, Fernando Daniel e Xutos & Pontapés como cabeças de cartaz.

O evento que se realiza de 22 a 26 de julho foi apresentado há momentos na Casa da Cultural César Oliveira, em Oliveira do Hospital.

Tiago Taborda, Dj Campos, Os Red, Vespa Asiática, Dj Fator K, Os Alentons, Insert Coin, Dj AÃron, Dj Gonçalo Martins, Davi Days, Cromos da Noite, Dj Soraya, The Peakles e Dj Karyoka foram outros dos nomes anunciados para animar os milhares de visitantes.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Últimas

22 de abril

Alunos da Escola Secundária de Arganil desafiam jovens a explorar interior do país
22 de abril

Digitalização na construção, ferrovia e recursos minerais marcou agenda no Itecons
22 de abril

Espetáculo de Graça Ochoa em Coimbra revisita 65 anos da condição feminina
22 de abril

Catarina Schreck Reis empossada diretora do Museu da Ciência da UC

Festival de ‘skate downhill’ leva mais de cem atletas a Oliveira do Hospital

Vinte e seis estudantes do ensino superior recebem bolsa de estudo em Oliveira do Hospital