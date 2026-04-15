Oliveira do HospitalRegião Metropolitana de Coimbra

Vinte e seis estudantes do ensino superior recebem bolsa de estudo em Oliveira do Hospital

15 de abril de 2026 às 12 h43
Investimento é de 60 mil euros | Fotografia: Município de Oliveira do Hospital
Agência Lusa
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Agência Lusa

Vinte e seis estudantes do ensino superior vão receber bolsas de estudo em Oliveira do Hospital, no âmbito de um concurso da autarquia para apoiar alunos residentes no concelho e cujo orçamento totaliza 60 mil euros.

A atribuição das bolsas visa “incentivar os jovens do concelho a prosseguirem estudos, promover a sua qualificação e contribuir para que, no futuro, estejam preparados para impulsionar o desenvolvimento de Oliveira do Hospital nas mais diversas áreas”, sublinhou a vereadora da Educação, Luísa Correia.

As 26 candidaturas admitidas correspondem a um montante total de pouco mais de 58 mil euros, tendo a autarquia afirmado que 34 candidatos elegíveis “não puderam ser apoiados por limitação orçamental”, além de dar nota que outros 16 concorrentes excluídos “por motivos diversos”.

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