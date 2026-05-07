Envelhecimento ativo celebrado por mil seniores

Mais de mil seniores participaram, ontem, no 3.º Encontro Intermunicipal Sénior. Iniciativa é promovida pela Região Metropolitana de Coimbra e juntou participantes dos 19 municípios

Decorreu, ontem, em Oliveira do Hospital, o 3.º Encontro Intermunicipal Sénior. Mais de mil participantes, provenientes dos 19 municípios da Região de Coimbra, celebraram, o envelhecimento ativo.

A iniciativa é promovida pela Região Metropolitana de Coimbra (RMCoimbra), em parceria com os municípios que a compõem.

Ao longo do dia, o Parque do Mandanelho e o Parque dos Marmelos foram palco de um vasto conjunto de atividades dedicadas à promoção do envelhecimento ativo, do convívio e da partilha entre a população sénior, num ambiente marcado pela alegria e forte espírito de comunidade.

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