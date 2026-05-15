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Nogueira do Cravo passa amanhã a ser vila histórica

15 de maio de 2026 às 15 h49
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A lei que eleva a povoação de Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital, à categoria de vila histórica entra em vigor no próximo sábado, segundo o diploma hoje publicado em Diário da República.

O projeto de lei apresentado pelo PS para elevar Nogueira do Cravo a vila foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, no dia 01 de abril, sendo-lhe agora também reconhecido o estatuto de vila história.

A povoação de Nogueira do Cravo, sede da freguesia com o mesmo nome, no concelho de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, “é elevada à categoria de vila por reconhecimento da sua titularidade histórica”, refere o diploma hoje publicado.

 

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“A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”, tornando o novo estatuto válido a partir deste sábado.

A localidade Nogueira do Cravo voltou a ser vila depois de ter sido de concelho desde a sua primeira carta de foral, em 1177, até à reforma administrativa de 1836, altura em que se integrou no concelho de Oliveira do Hospital.

A lei prevê que seja reconhecida a titularidade histórica da categoria de vila a todas as povoações “que sejam ou tenham sido sede de concelho, nomeadamente em virtude da demonstração de concessão de Carta de Foral e da existência de estrutura administrativa relevante”.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, salientou que a elevação de Nogueira do Cravo “é um justo reconhecimento” do dinamismo e da vitalidade desta comunidade, “que é a segunda maior freguesia do concelho”.

Nogueira do Cravo “é uma freguesia muito empresarial”, com grande dinamismo económico e associativo, notou o autarca, apontando as vertentes do desporto, da cultura, do lazer, da juventude e afirmando tratar-se de “uma comunidade vibrante, cheia de atividades”.

Ao elencar os equipamentos de saúde, de desporto ou de apoio social, bem como várias empresas presentes nesta zona do concelho, eu ainda destaque a esta ser uma “freguesia jovem”.

O novo estatuto é também “o reconhecimento de uma localidade que cresce em termos demográficos, que cresce em termos de dinamismo e que, de facto, é um grande contributo”.

“Estamos a falar de uma localidade muito próxima da cidade de Oliveira do Hospital e vai criar aqui um novo eixo urbano de desenvolvimento para o concelho”, acrescentou.

No dia 01 de abril, a Assembleia da República também elevou à categoria de vila Botão e Cernache, no concelho de Coimbra, com a aprovação por unanimidade dos respetivos projetos de lei, apresentados igualmente pelo PS.

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