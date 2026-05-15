Afonso Eulálio segura a liderança no dia em que Vingegaard foi o mais forte no Blockhaus

15 de maio de 2026 às 16 h34
O figueirense Afonso Eulálio segurou hoje a camisola rosa na Volta a Itália, após a sétima etapa | Fotografia: Team Bahrain Victorious
Agência Lusa
O figueirense Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) segurou hoje a camisola rosa na Volta a Itália, após a sétima etapa, a primeira de alta montanha, com final no Blockhaus, onde se impôs o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard.

O corredor da Visma-Lease a Bike atacou já dentro dos derradeiros seis quilómetros e coroou em solitário a contagem de primeira categoria instalada no final dos 244 quilómetros desde Formia, com o tempo de 06:09.15 horas, completando a trilogia de vitórias em etapas em grandes Voltas e deixando o segundo classificado, o austríaco Felix Gall (Decathlon), a 13 segundos.

O australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi terceiro, a 01.02 minutos, com Afonso Eulálio a terminar a sétima etapa na 15.ª posição, a 02.55, e a conservar a liderança da geral, com 03.17 de vantagem sobre Vingegaard. Gall fecha o pódio, a 03.34.

 

No sábado, o figueirense de 24 anos cumprirá o seu terceiro dia vestido de rosa na oitava etapa, que liga Chieti a Fermo no total de 156 quilómetros.

