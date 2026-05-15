MealhadaRegião Metropolitana de Coimbra

“Esforço coletivo de muitas pessoas” tem sido fulcral na afirmação e crescimento da Mealhada

15 de maio de 2026 às 11 h20
“Força dos territórios cresce quando existe cooperação” enfatizou, durante o discurso no Dia do Município, António Jorge Franco | Fotografia DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

“Continuaremos a honrar as nossas tradições, a valorizar as nossas pessoas e a construir, juntos, o futuro da Mealhada”. A promessa marcou o discurso do presidente da autarquia bairradina, António Jorge Franco, na sessão solene que ontem assinalou o Dia do Município.
O Cineteatro Messias foi, novamente, o palco escolhido para receber uma cerimónia pautada por homenagens, momentos culturais e celebração da identidade mealhadense.
“Um município faz-se de pessoas, de relações humanas. Faz-se do trabalho diário, muitas vezes discreto, de quem serve a comunidade com dedicação e sentido de missão”, destacou o edil bairradino, antes da homenagem a quatro funcionários municipais que completaram 25 anos de serviço público. “Mais do que assinalar uma marca temporal, queremos expressar reconhecimento”, enfatizou António Jorge Franco.

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