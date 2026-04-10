Ministro da Administração Interna inaugurou Pampilhosa Business Center

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, participou, hoje, na inauguração do Pampilhosa Business Center, cerimónia que integrou as comemorações do Dia do Município, que decorreram durante a manhã.

O responsável do Governo assegurou que as obras no Posto de GNR local vão avançar e garantiu a manutenção do heilcóptero no centro de Meios Aéreos da Pampilhosa da Serra.

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