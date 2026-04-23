Pampilhosa da Serra

Visitantes desafiados a descobrir os encantos de Pampilhosa da Serra a caminhar

23 de abril de 2026 às 11 h20
Apresentação da 9.ª edição do Festival de Caminhadas decorreu na loja da Decathlon em Coimbra | DB-Emanuel Pereira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A 9.ª edição do Walking Weekend-Festival de Caminhadas de Pampilhosa da Serra volta a colocar, entre os dias 22 e 24 de maio, os tesouros serranos no centro das atenções.
Iniciado em 2016, o evento explora o território através de caminhadas, pedestres e aquáticas, levando os participantes a ter contacto direto com as paisagens naturais, a gastronomia, os produtos endógenos e o “saber fazer” das populações locais.
“Este evento é uma marca consolidada no nosso território. Permite mostrar tudo o que é a nossa gastronomia e os nossos produtos endógenos, para além da excelente qualidade do percursos”, realçou, durante a apresentação do evento, o vereador do Município de Pampilhosa da Serra, João Neves. A loja da Decathlon em Coimbra, parceira do festival, recebeu ontem a sessão que desvendou alguns segredos da edição de 2026. “O grande objetivo da Decathlon é estar presente e fazer as pessoas moverem-se através do desporto”, assegurou o subgerente da loja de Coimbra, Diogo Galante.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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