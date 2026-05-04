Cantanhede

Incêndio destrói dois quartos em Cantanhede

04 de maio de 2026 às 19 h05
Habitação ficou danificada | Fotografia: BVC
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Um incêndio habitacional destruiu parte de uma casa na manhã de hoje, em Rilhozes, na freguesia de S. Caetano, em Cantanhede.

As chamas provocaram a destruição de dois quartos nas águas furtadas da habitação, mas, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, José Oliveira, não houve necessidade de alojar os habitantes da casa.

O alerta foi dado às 07H19 para o incêndio. No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, apoiados por cinco meios terrestres. A Guarda Nacional Republicana (GNR) também esteve no local.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de maio

Faleceu José Penedos
04 de maio

Marcelo Rebelo de Sousa trouxe o "ciclo bibliotecas" à Escola Secundária Dona Maria
04 de maio

Belenenses anuncia Gonçalo Brandão como novo treinador
04 de maio

Câmara de Penela com resultado positivo de 42 mil euros em 2025

Cantanhede

Incêndio destrói dois quartos em Cantanhede

Cantanhede recebe Pink e White Spring Fest a 23 de maio

Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira renova protocolo com Columbófila Cantanhedense