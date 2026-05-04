Incêndio destrói dois quartos em Cantanhede

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Um incêndio habitacional destruiu parte de uma casa na manhã de hoje, em Rilhozes, na freguesia de S. Caetano, em Cantanhede.

As chamas provocaram a destruição de dois quartos nas águas furtadas da habitação, mas, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, José Oliveira, não houve necessidade de alojar os habitantes da casa.

O alerta foi dado às 07H19 para o incêndio. No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, apoiados por cinco meios terrestres. A Guarda Nacional Republicana (GNR) também esteve no local.