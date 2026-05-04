Evolução das obras do metrobus condicionam circulação dos SMTUC entre 5 e 14 de maio

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Vão ser implementadas alterações nas linhas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) que servem a zona da Manutenção, em Coimbra, entre os dias 5 e 14 de maio, devido ao avanço dos trabalhos no âmbito da empreitada da Avenida Aeminium – Hospital Pediátrico, integrada no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), anunciou hoje a Câmara Municipal de Coimbra, através de um comunicado.

Estas alterações decorrem dos condicionamentos de trânsito associados às obras em curso na Avenida Sá da Bandeira e envolvente, no âmbito da implementação do Metrobus.

Segundo a nota, “as linhas 2T, 50, 50M, 50S, 50T e 51 passam a inverter na zona do Arnado/Palácio da Justiça, deixando de efetuar a habitual deslocação à Manutenção”.

“As linhas 4 e 27, no sentido Conchada, passam a inverter na Praça da República, não sendo efetuadas paragens neste percurso alternativo”, refere.

“Já as linhas 16, 16G, 26, 33 e 33R passam a iniciar e terminar viagem na paragem n.º 1598 (Praça da República) e a inverter na transversal da Rua Padre António Vieira, não servindo as paragens 1599 (Manutenção) e 1613 (paragem provisória na Avenida Sá da Bandeira, junto à Polícia Municipal)”, lê-se na nota.

Os SMTUC recomenda a utilização da sua aplicação para acompanhar todas as alterações referentes ao serviço.