PJ investiga incêndio que provocou um ferido grave

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os contornos que deram origem a um incêndio, hoje, num edifício no centro de Coimbra e que provocou um ferido grave e vários desalojados, afirmou fonte da Diretoria do Centro.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte confirmou que a investigação do incêndio que deflagrou hoje, ao início da manhã, está sob a alçada da PJ.

De acordo com o vereador com o pelouro da proteção civil da Câmara de Coimbra, Ricardo Lino, o incêndio provocou um total de 14 desalojados, um dos quais ferido grave, que se encontra no hospital.

Segundo o vereador, o ferido grave é o mesmo cidadão que terá sofrido um ataque de um vizinho com uma faca, na semana passada.

As restantes 13 pessoas, que moravam em anexos de um prédio na rua Guerra Junqueiro, foram realojadas temporariamente pelos serviços de ação social da Câmara de Coimbra, acrescentou.

O município está em contacto com o proprietário do imóvel onde ocorreu o incêndio e com as famílias para assegurar o realojamento definitivo, afirmou à Lusa Ricardo Lino.

O vereador afirmou que o incêndio ainda estava a decorrer quando os meios chegaram a local, tendo sido necessário retirar o ferido grave de um dos anexos afetados, com as restantes pessoas a conseguirem sair do local pelos seus próprios meios.

Entre as famílias afetadas, há duas crianças, com dois e nove anos, disse.

O ferido foi transportado para a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e pelas 08:50 o incêndio já estava extinto, disse, hoje de manhã, fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).