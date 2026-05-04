Remodelação da ETAR do Choupal ultrapassa 36 ME e deverá estar pronta em 2029

A remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Choupal, a maior de Coimbra, representa um investimento de 36 milhões de euros (ME) que deverá estar concluído em 2029, revelou hoje a Águas do Centro Litoral.

“Daqui até 2029 teremos pela frente um caminho exigente. Quero que este momento fique assinalado como aquilo que verdadeiramente representa: não é apenas o início de uma obra, é a renovação de um compromisso coletivo num território mais sustentável, mais resiliente e melhor preparado para o futuro”, destacou a presidente do conselho de administração da Águas do Centro Litoral, Filipa Alves.

A Águas do Centro Litoral assinalou, ao final da manhã de hoje, a consignação da empreitada de remodelação da ETAR do Choupal, uma infraestrutura “estratégica para o sistema de saneamento do concelho de Coimbra e para a melhoria do desempenho ambiental da região”.

Durante a cerimónia, Filipa Alves evidenciou a relevância do investimento para Coimbra, bem como para o rio Mondego e para as futuras gerações.

“Não é apenas uma obra de engenharia. É um investimento em qualidade de vida, proteção ambiental, saúde pública e sobretudo em futuro”, afirmou.

Já o presidente do conselho de administração da Águas de Portugal, Carmona Rodrigues, aludiu ao facto de a remodelação da ETAR do Choupal ocorrer com a infraestrutura em funcionamento, o que representa “um desafio único” e que requer “uma intervenção cirúrgica”.

“Esta é seguramente a maior ETAR da Bacia do Mondego, é seguramente uma das maiores do país. Mas não vai ser só uma das maiores do país, como vai ser também daquelas mais avançadas tecnologicamente: e não é só no país, como em toda a Europa”, sustentou.

A cerimónia contou também com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, que sublinhou a importância deste investimento, “não só pelo valor que envolve, de 36 milhões de euros, mas também porque envolve uma intervenção técnica complexa”.

“É um compromisso claro com a sustentabilidade ambiental, com a saúde pública e com a qualidade de vida das populações”, referiu, indicando que a nova estrutura estará preparada para responder “a maiores exigências ambientais, nomeadamente no que respeita à qualidade dos efluentes descarregados no rio Mondego”.

Segundo a autarca, a nova infraestrutura incorpora soluções de eficiência energética e aposta na valorização de subprodutos, tais como “a produção de energia a partir de fontes renováveis e a valorização do biogás”.

“Este projeto demonstra que é possível conciliar o nosso progresso com a conservação ambiental e, portanto, o ambiente hoje tem que ser esse pano de fundo para todos os investimentos”, alegou.

Para o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, a assinatura do auto de consignação desta empreitada “é mais do que um compromisso com uma infraestrutura”.

“Diria que é mais um compromisso com o nosso Mondego mais limpo, com melhor saúde, com mais economia, até porque estamos no início da época balnear e é importante para as águas balneares da região do Centro”, acrescentou.

Pimenta Machado aproveitou ainda para dar nota de que, em Portugal, a região Centro é a que tem mais praias fluviais, num total de 60.

“Portugal é o quinto país do mundo com o maior número de praias costeiras e somos o segundo país do mundo com o maior número de praias em rios. E nós não estamos a ponderar a dimensão do país, porque se ponderasse a dimensão do país seríamos o primeiro país do mundo com mais praias costeiras e praias do interior”, apontou.

Em funcionamento desde 1992, a ETAR do Choupal trata das águas residuais da área urbana e periférica de Coimbra, servindo atualmente 200 mil habitantes.

Com a remodelação, estará preparada para servir mais 50 mil habitantes.