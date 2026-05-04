Pianista cruza três séculos de música em recital
A pianista Teresa da Palma Pereira apresenta na Figueira da Foz, no domingo, um recital que cruza três séculos de música, com peças de nove compositores, entre os quais Mozart, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Albéniz e Rachmaninov.
O recital “Poema”, no auditório Madalena Biscaia Azeredo Perdigão, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, vai reunir 300 anos de música para piano com peças de nove compositores, revelou a Academia de Música Flor da Murta, num comunicado enviado à agência Lusa.
Com um título inspirado na peça de Arno Babadjanian, que será interpretada para encerrar o programa, o recital “Poema” reúne ainda obras de Mozart, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Albéniz, Rachmaninov, Falla e Debussy.
“É a emoção à flor da pele da música de Babadjanian que dá nome ao programa, mas a beleza poética atravessa todas as peças que fazem parte deste repertório”, afirmou Teresa da Palma Pereira, citada no comunicado.
Segundo a pianista, “desde a luz que ilumina a música de Mendelssohn, à dimensão onírica de Chopin ou à forma como Listz compõe o seu Soneto de Petrarca, as composições que vão ser tocadas conduzem às emoções e à alegria dançante, ou à introspeção e à nostalgia, temas poéticos por excelência”.
O ciclo de recitais “Poema” termina na abertura do Festival Internacional de Piano de Oeiras (FIPO), no dia 05 de julho.
“Laureada com vários prémios nacionais e internacionais, Teresa da Palma Pereira tem tocado com algumas das mais importantes orquestras portuguesas” e atuou em diversos países, referiu-se no comunicado.
É diretora artística da Academia de Música Flor da Murta, em Paço D’Arcos, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e, desde 2018, é também diretora artística do FIPO.
A pianista acaba de gravar o seu sexto CD, chamado “Poema”, que será lançado este ano.
A Câmara da Figueira da Foz recordou que o concerto, pelo quatro ano consecutivo, é gratuito e acontece a partir das 17:00.
Este ciclo de recitais teve início em 2023 para assinalar o centenário do nascimento de Maria Madalena Biscaia de Azeredo Perdigão, natural da Figueira da Foz, recordou ainda a autarquia liderada por Pedro Santana Lopes.