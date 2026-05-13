Mais de 60% dos desempregados no fim de 2025 continuam sem emprego no 1.º trimestre

Mais de 60% dos desempregados no final de 2025 continuavam sem emprego no final do primeiro trimestre, tendo 22,5% encontrado trabalho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho referentes aos primeiros três meses deste ano, hoje publicadas, do total de pessoas desempregadas no último trimestre de 2025, 61,1% (199,3 mil) permaneceram nesse estado até março, 22,5% (73,4 mil) transitaram para o emprego e 16,4% (53,6 mil) para a inatividade.

Entre o total de pessoas que estavam empregadas nos últimos três meses de 2025, 96,5% (5.151,1 mil) continuaram nesse estado no trimestre em análise, 1,4% (73,4 mil) passaram para o desemprego e 2,2% (115,1 mil) para a inatividade.