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Rendas das casas sobem 5,1% em março – INE

13 de abril de 2026 às 11 h33
Face a fevereiro, valor teve uma descida de 0,1 pontos percentuais | Fotografia: Arquivo
Agência Lusa
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Agência Lusa

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,1% em março face ao mesmo mês de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em fevereiro, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos, informou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em março “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (6,5%)”.

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,5%, face a 0,6% no mês anterior.

 

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As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram o Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Açores (0,6%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

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