Casa Viva+ testa respostas para o envelhecimento

A Casa VIVA+ Engenheiro António Oliveira, instalada no Hospital Rovisco Pais, na Tocha (Cantanhede), será inaugurada no próximo doa 14 de maio. Este projeto representou um investimento superior a 16 milhões de euros e alia saúde, habitação e tecnologia para responder aos desafios do envelhecimento da população, posicionando Portugal na linha da frente da inovação em saúde no habitat.

Concebida como um laboratório vivo de inovação em habitação e saúde, a Casa VIVA+ Engenheiro António Oliveira funcionará como um espaço de desenvolvimento, teste e validação de tecnologias e soluções orientadas para a promoção da autonomia, prevenção, monitorização e segurança no domicílio. O projeto reforça o papel da habitação enquanto primeiro espaço de saúde, permitindo que mais pessoas possam viver durante mais tempo com qualidade de vida, conforto e independência.

Este investimento surge num contexto marcado pelo envelhecimento da população, pelo aumento das doenças crónicas e pela crescente pressão sobre os sistemas de saúde e apoio social, apostando na transferência de parte dos cuidados e da prevenção para o contexto domiciliário.

Este modelo pretende reduzir riscos, evitar institucionalizações precoces e promover formas mais sustentáveis de prestação de cuidados, com impacto direto na eficiência dos serviços públicos e na sustentabilidade social.

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