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Casa Viva+ testa respostas para o envelhecimento

09 de maio de 2026 às 08 h30
Casa do futuro, na Tocha, envolve um investimento de 16 milhões de euros (Foto DR)
Dora Loureiro
Autor
Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

A Casa VIVA+ Engenheiro António Oliveira, instalada no Hospital Rovisco Pais, na Tocha (Cantanhede), será inaugurada no próximo doa 14 de maio. Este projeto representou um investimento superior a 16 milhões de euros e alia saúde, habitação e tecnologia para responder aos desafios do envelhecimento da população, posicionando Portugal na linha da frente da inovação em saúde no habitat.
Concebida como um laboratório vivo de inovação em habitação e saúde, a Casa VIVA+ Engenheiro António Oliveira funcionará como um espaço de desenvolvimento, teste e validação de tecnologias e soluções orientadas para a promoção da autonomia, prevenção, monitorização e segurança no domicílio. O projeto reforça o papel da habitação enquanto primeiro espaço de saúde, permitindo que mais pessoas possam viver durante mais tempo com qualidade de vida, conforto e independência.
Este investimento surge num contexto marcado pelo envelhecimento da população, pelo aumento das doenças crónicas e pela crescente pressão sobre os sistemas de saúde e apoio social, apostando na transferência de parte dos cuidados e da prevenção para o contexto domiciliário.
Este modelo pretende reduzir riscos, evitar institucionalizações precoces e promover formas mais sustentáveis de prestação de cuidados, com impacto direto na eficiência dos serviços públicos e na sustentabilidade social.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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