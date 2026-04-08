Conceição Bento, Pedro Lopes e AIBILI recebem medalhas de ouro do Ministério da Saúde

A Fundação Champalimaud, em Lisboa, recebeu ontem a cerimónia oficial do Dia Mundial da Saúde, durante a qual foram entregues 27 medalhas de Serviços Distintos do Ministério da Saúde – Grau Ouro a individualidades e instituições, pelo seu trabalho desenvolvido em benefício da saúde em Portugal. A lista de distinguidos inclui nomes ligados a Coimbra, como Maria da Conceição Bento, Pedro Lopes e a AIBILI.

Maria da Conceição Bento, doutorada em Enfermagem, foi presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e a primeira diretora empossada após a integração desta unidade orgânica na Universidade de Coimbra.

Foi também distinguido António Pedro Araújo Lopes, que desempenhou cargos executivos nos Hospitais da Universidade de Coimbra e no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Também a Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem (AIBILI), que tem como CEO Daniel Sanches Fernandes, foi agraciada pelo seu trabalho na coordenação de estudos clínicos e desenvolvimento de tecnologias de imagem médica.

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