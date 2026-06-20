Coimbra

PJ detém em Coimbra suspeito de pornografia de menores

20 de junho de 2026 às 13 h30
Detenção foi realizada pela PJ do Centro | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “identificou e deteve, em flagrante delito, na zona de Coimbra, um homem, com 20 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de pornografia de menores, praticados, no período compreendido entre 2023 e 2026”, foi ontem anunciado.

Numa nota na internet, a PJ revela que, “no âmbito de diligências de recolha de prova, designadamente a realização de uma busca domiciliária, foi possível identificar, localizar e apreender, no telemóvel utilizado pelo suspeito, centenas de imagens e de vídeos, partilhados com outros utilizadores, compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, maioritariamente com menores de 10 anos”. “A investigação prossegue para o apuramento integral dos factos”, acrescenta o documento.

Investigação nos EUA
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Camilo Oliveira, subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, explicou que os factos “aconteceram numa localidade próxima de Coimbra” e que detenção foi efetuada anteontem.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

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