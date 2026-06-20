Coimbra

Roubo com arma de fogo à luz do dia em Coimbra

20 de junho de 2026 às 10 h04
PSP deslocou-se ao local e efetua diligências para identificar e localizar os autores | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Três homens atuaram com recurso a arma, no Alto de Santa Apolónia (Eiras). PSP e PJ estão a investigar

Um homem com cerca de 30 anos foi ontem vítima de roubo com arma de fogo em Coimbra, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.
Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP confirmou que a força de segurança “foi acionada por volta das 13H00, para uma situação de roubo com arma proibida e deslocou-se ao local”.
De acordo com a vítima, continuou, o roubo foi efetuado por “três indivíduos que se colocaram em fuga numa viatura”.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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