Pimenta garante final no K1 1.000 nos nacionais de canoagem

O canoísta do Benfica Fernando Pimenta assegurou hoje a presença na final A do K1 1.000 do Campeonato Nacional de Regatas em Linha, depois de vencer a terceira meia-final com 03:53.516 minutos, num dia marcado pelo domínio dos ‘encarnados’.

Pimenta, medalha de prata no K2 1.000 nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, ao lado de Emanuel Silva e bronze no K1 1.000 em Tóquio2020, garantiu assim a presença na final marcada para as 09:20 de domingo.

A manhã trouxe bons resultados para o Benfica nas embarcações coletivas e no K1 500 metros feminino, com Teresa Portela a confirmar o favoritismo e garantir passagem direta à final em 2:02.156.

No K4 500, a formação ‘encarnada’ composta por Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha venceu com autoridade em 1:26.788 minutos, superando o Clube de Canoagem de Amora (1:27.955) e o Rio Neiva (1:29.481).

No K2 500, João Ribeiro e Messias Baptista assinaram o melhor tempo das eliminatórias, 1:37.214, garantindo acesso direto à final. Vila do Conde Kayak Clube (VCKC) e Clube de Canoagem de Amora a completaram os lugares seguintes.

Entre as mulheres, o K2 500 feminino foi dominado por Mariana Morais e Maria Lopes (Clube Náutico de Ponte de Lima), vencedoras em 2:03.389, seguidas por Gemeses e VCKC — as três embarcações apuradas diretamente para a final.

No C1 1.000 metros, Tiago Maciel (Viana Garças) garantiu o melhor registo da primeira série, vencendo em 4:17.894, seguido por Afonso Correia Pereira (Clube Náutico de Prado) e João Gomes Lima (Gemeses), os três apurados diretamente para a final.

Na segunda série, o mais rápido foi Sérgio Maciel (Viana Garças), com 4:13.710, o melhor tempo global das eliminatórias. Rui Lacerda e Ricardo Rodrigues Coelho, ambos do Clube Náutico de Ponte de Lima, fecharam o lote dos apurados diretos, com 4:14.387 e 4:25.824, respetivamente.