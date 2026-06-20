IPC realiza cerimónia dedicada aos diplomados de 2024/2025 (com vídeo)

A Cerimónia dos Diplomados do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) encontra-se a decorrer na Praça da Canção.

Um dos momentos mais simbólicos e emotivos da vida académica da instituição, pretende homenagear os diplomados do ano letivo 2024/2025, ao assinalar o fim de um ciclo de formação e o início de uma nova etapa profissional e pessoal para os estudantes que concluíram os seus cursos de licenciatura e mestrado.

A cerimónia conta com um momento musical de abertura, seguido pelas intervenções institucionais da presidente do IPC (Cândida Malça), do presidente do Conselho Geral (Filipe Preces), do vice-presidente da Câmara de Coimbra (Miguel Antunes) e da representante das Associações de Estudantes (Mariana Melo).

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