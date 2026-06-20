Pimenta lidera K1 1.000 e Portela assegura final do K1 500 nos nacionais

Fernando Pimenta abriu hoje o dia com o primeiro lugar no K1 1.000 no Campeonato Nacional de Regatas em Linha, em Montemor-o-Velho, com Teresa Portela a garantir diretamente a final da K1 500 feminino.

Nas provas individuais, o Benfica voltou a marcar presença entre os mais rápidos. No K1 1.000 metros, onde apenas os 27 melhores tempos seguem para as meias-finais, Pimenta venceu o seu ‘heat’ com 3:50.672. Pimenta vai disputar um lugar na final às 16:10 de hoje.

No K4 500 metros, a embarcação encarnada formada por Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha impôs-se com autoridade, vencendo em 1:26.788, à frente do Clube de Canoagem de Amora (1:27.955) e do Rio Neiva (1:29.481).

No K2 500 metros, a dupla João Ribeiro e Messias Baptista garantiu o melhor tempo das eliminatórias, com 1:37.214, assegurando passagem direta à final, numa série onde Vila do Conde Kayak Clube (VCKC) e Clube de Canoagem de Amora completaram os lugares seguintes.

Já no K1 500 metros feminino, Teresa Portela garantiu acesso direto à final, ao vencer a sua eliminatória com 2:02.156, cumprindo o critério que apenas permite ao primeiro classificado evitar a meia-final.

O setor feminino registou ainda a disputa do K2 500 metros, prova em que Mariana Morais / Maria Lopes (Clube Náutico de Ponte de Lima) venceram com 2:03.389, seguidas por Gemeses e VCKC, as três embarcações que avançam diretamente para a final.

No C1 1.000 metros, Tiago Maciel (Viana Garças) garantiu o melhor registo da primeira série, vencendo em 4:17.894, seguido por Afonso Correia Pereira (Clube Náutico de Prado) e João Gomes Lima (Gemeses), os três apurados diretamente para a final.

Na segunda série, o mais rápido foi Sérgio Maciel (Viana Garças), com 4:13.710, o melhor tempo global das eliminatórias. Rui Lacerda e Ricardo Rodrigues Coelho, ambos do Clube Náutico de Ponte de Lima, fecharam o lote dos apurados diretos, com 4:14.387 e 4:25.824, respetivamente.