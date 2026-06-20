Figueira da Foz

Homem detido por abuso sexual de menina de 11 anos na Figueira da Foz

20 de junho de 2026 às 15 h00
Homem está proibido de contactar com a vítima | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, na Figueira da Foz, pela suspeita da prática do crime de abuso sexual de uma menina de 11 anos, sua enteada, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ tomou conhecimento da situação através da CPCJ, no dia 12 de junho, depois da menor ter revelado a situação na escola.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, Camilo Oliveira, esclareceu que se trata de uma família estrangeira, originária dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). O casal tem um outro filho em comum. A mesma fonte revela ainda que os abusos aconteceram, pelo menos uma vez, em casa, e apesar de terem sido atos de revelo não foram dos mais graves.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

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