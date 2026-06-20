Homem detido por abuso sexual de menina de 11 anos na Figueira da Foz

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, na Figueira da Foz, pela suspeita da prática do crime de abuso sexual de uma menina de 11 anos, sua enteada, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ tomou conhecimento da situação através da CPCJ, no dia 12 de junho, depois da menor ter revelado a situação na escola.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, Camilo Oliveira, esclareceu que se trata de uma família estrangeira, originária dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). O casal tem um outro filho em comum. A mesma fonte revela ainda que os abusos aconteceram, pelo menos uma vez, em casa, e apesar de terem sido atos de revelo não foram dos mais graves.

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