Homem detido por abuso sexual de menina de 11 anos na Figueira da Foz
Um homem de 38 anos foi detido, na quinta-feira, na Figueira da Foz, pela suspeita da prática do crime de abuso sexual de uma menina de 11 anos, sua enteada, revelou a Polícia Judiciária (PJ).
A PJ tomou conhecimento da situação através da CPCJ, no dia 12 de junho, depois da menor ter revelado a situação na escola.
Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o subdiretor da Diretoria do Centro da PJ, Camilo Oliveira, esclareceu que se trata de uma família estrangeira, originária dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). O casal tem um outro filho em comum. A mesma fonte revela ainda que os abusos aconteceram, pelo menos uma vez, em casa, e apesar de terem sido atos de revelo não foram dos mais graves.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS