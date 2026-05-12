Projeto “Inquieta” dedica dia ao feminino com debates, criação e música

O projeto “Inquieta” da produtora Blue House propõe a 16 de maio um dia dedicado ao feminino, com uma programação que inclui debates, criação artística e música, no espaço Bixos, em Coimbra.

A programação do “Inquieta”, projeto que cruza pensamento, criação e música, parte da pergunta “Quantas mulheres e quantas vozes cabem em cada uma de nós?”, indicou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

“’Inquieta’ afirma-se como um espaço de encontro, escuta e afirmação, onde diferentes linguagens artísticas e perspetivas se cruzam para pensar, celebrar e viver o feminino”, salientou.

A iniciativa começa com a oficina “Quantas vozes cabem em cada um de nós?”, que será orientada por Catarina Parente e dirigida a crianças, em que se propõe uma exploração sensorial e criativa, a partir da voz, do gesto e do desenho, convidando cada participante a ocupar o espaço com a sua presença e narrativa.

Segue-se a apresentação da instalação “Ocupação” por Maré e da instalação vídeo de Misse Portugal “Hoje, e talvez nunca; ontem, e para sempre”, que convocam o público para uma experiência imersiva.

Tem ainda lugar a mesa-redonda “Quantas mulheres e quantas vozes cabem em cada uma de nós?”, moderada por Clara Almeida Santos, com a participação de Surma, Catarina Saraiva, Filipa Alves e Sofia Figueiredo, em que se propõe refletir sobre as assimetrias ainda presentes na sociedade, em particular no campo das artes, dando espaço a vozes que interrogam e desafiam os papéis atribuídos às mulheres.

Destaque ainda para a apresentação de uma performance que junta poesia, música e movimento, por Lia Cachim e Bea Bandeirinha, a partir do mote do projeto, seguida de uma conversa e ‘showcase’ moderados por Vilma Reis, com Lisa Sereno e Bia Maria.

A fechar a programação, o concerto de Surma, que será seguido de um ‘DJ set’ da Rádio Universidade de Coimbra, com Maria Nolasco, Isabel Simões e Pêra Roxa.