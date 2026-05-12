Feira do Ambiente regressa a Anadia com foco na sustentabilidade e hábitos saudáveis

A Feira do Ambiente começa na Anadia, na quinta-feira, com o intuito de sensibilizar a comunidade a adotar comportamentos mais sustentáveis e a promover hábitos de vida mais saudáveis através de atividades e exposições, anunciou o município.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Anadia referiu que o evento de entrada livre terá início no dia do feriado municipal (14 de maio) e vai decorrer até sábado, no Parque Urbano daquele município do distrito de Aveiro, com “iniciativas, entre ‘workshops’, exposições, ateliês ambientais, demonstrações e animação infantil”.

“O evento tem como principal objetivo sensibilizar a comunidade para a necessidade de adotar comportamentos mais sustentáveis, promovendo simultaneamente hábitos de vida mais saudáveis e uma maior consciência ambiental”, explicou a Câmara.

A inauguração da feira acontece às 17:00 de quinta-feira e conta com a presença do Secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, no evento que contará com ações de divulgação dinamizadas pelas associações ligadas ao setor ambiental, estabelecimentos de ensino, empresas e juntas de freguesia do concelho.

A Feira do Ambiente de 2026 terá como destaque a iniciativa “Anadia + Limpa”, com ações de limpeza em vários locais do município, combinando exercício físico com sustentabilidade ambiental nesta atividade de ‘plogging’, e vai realizar-se na manhã de sábado.

Esta edição vai continuar com atividades e ‘workshops’ dentro do tema do ambiente, contando com um aquário gigante, e também com a “Caminhada Anadia + Verde”, que decorrerá num percurso de cerca de seis quilómetros.

“Serão três dias dedicados à promoção da cidadania ambiental e da qualidade de vida sustentável, proporcionando igualmente momentos de convívio e confraternização”, acrescentou a autarquia.

As noites de quinta, sexta-feira e sábado contarão com animação musical proporcionada pela Tuna da Universidade Sénior, pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia, pelas Escola de Dança de Aguim e do Club de Ancas, João Gomes e pelos DJ André Cardoso e Renas.