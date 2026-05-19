O indicador de desempenho mais importante para avaliar os negócios digitais

A sociedade digital é um conceito aplicável ao papel que a tecnologia digital desempenha em todas as facetas da vida quotidiana. Na sociedade digital, os seres humanos estão cada vez mais conectados por dispositivos eletrónicos e plataformas online, o que impulsiona formas inovadoras de interação social, comunicação e participação cívica, contexto que impacta a forma como a informação é consumida.

Adicionalmente, a sociedade digital caracteriza-se pela recolha, pelo processamento, pelo armazenamento e pela comunicação de dados digitais, utilizados para múltiplos fins públicos e privados.

De facto, os dados produzidos a nível mundial aumentam continuamente em volume, variedade e velocidade, sendo indispensável que qualquer organização os aproveite e interprete para compreender o passado, interpretar o presente e prever o futuro, função que se enquadra no âmbito do Big Data Analytics.

Esta noção expressa a quantidade e a complexidade dos dados estruturados e não estruturados gerados e armazenados instantaneamente, suscetíveis de ser investigados para obter insights que apoiem e sustentem processos decisórios, através das análises descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Adicionalmente, o Big Data Analytics viabiliza a redução de custos, aperfeiçoa o processo de tomada de decisão, melhora ou cria novos produtos e serviços e permite a deteção de fraudes.

A análise de dados permite otimizar processos e compreender os padrões de comportamento dos clientes e do mercado, porque a tecnologia Big Data Analytics agrega a inteligência de algoritmos complexos que exploram e pesquisam padrões em grandes volumes de dados. De notar, ainda, que as soluções de Big Data Analytics estão intimamente associadas ao conceito de inteligência artificial.

A sociedade digital impulsionou, também, novos modelos de negócio concentrados em plataformas multilaterais, isto é, ambientes virtuais que facilitam interações, transações e partilha de informação entre indivíduos, instituições e empresas. No fundo, as plataformas digitais são modelos de negócio que funcionam por meio de tecnologias, podendo ser usadas para trabalho, lazer e entretenimento.

De facto, visam conectar e aproximar pessoas, ocorrência que gera valor, mérito esse que é essencialmente dinâmico, dado evoluir conforme as necessidades do utilizador, que tem participação ativa na manutenção das plataformas digitais. Deste modo, o modelo de negócio unilateral está gradualmente a ser secundarizado, desenhando-se uma nova visão preocupada não só em transformar a economia, mas também a sociedade como um todo.

A analítica digital preditiva, como parte do Big Data Analytics, abarca a análise de dados e de informação recolhidos nas plataformas online, estando, desta maneira, associada à análise de dados digitais.

Neste contexto, o indicador CRO (conversion rate optimization) é uma metodologia orientada para aperfeiçoar a eficiência e a eficácia comercial de uma organização e, nesse sentido, constitui a principal métrica para avaliar o desempenho dos negócios digitais.