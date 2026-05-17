Giro: Eulálio vai descansar com a camisola rosa após ‘bis’ de Vingegaard

17 de maio de 2026 às 16 h31
Agência Lusa
O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) cumpriu hoje o objetivo de chegar ao dia de descanso com a camisola rosa da Volta a Itália, mantendo a liderança após a nona etapa, vencida pelo ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard.

O líder da Visma-Lease a Bike ‘bisou’ no alto de Corno alle Scale, somando a segunda vitória em outras tantas tiradas de alta montanha, com o tempo de 4:20.21 horas, depois de deixar para trás o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo, a 12 segundos, com o seu companheiro italiano Davide Piganzoli a ser terceiro, a 34.

Quinto na etapa, a 41 segundos do vencedor, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) segurou a ‘maglia rosa’, liderando a geral com 2.24 minutos de vantagem para Vingegaard e 2.59 face a Gall, que fecha o pódio.

 

A 109.ª Volta a Itália cumpre na segunda-feira o segundo dia de descanso, regressando à estrada na terça-feira para um contrarrelógio de 42 quilómetros, essencialmente planos, entre Viareggio e Massa.

