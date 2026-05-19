Alunos da Quinta das Flores brilham na Europa

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Doze alunos da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores levaram o nome de Portugal até ao Parlamento Europeu – e regressaram com distinções, prémios e uma experiência inesquecível.

Entre os dias 4 e 7 de maio, Estrasburgo recebeu o European Student Council 2026, reunindo jovens de toda a Europa sob o lema “We Represent”.

Logo nos primeiros dias, os alunos tomaram a palavra no hemiciclo parlamentar, participando num debate com interpretação simultânea sobre temas da atualidade, como o conceito moderno de alianças geopolíticas e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. A delegação de Coimbra distinguiu-se pelas intervenções consistentes e bem fundamentadas, que não passaram despercebidas entre os participantes.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS