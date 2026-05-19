Coimbra

Alunos da Quinta das Flores brilham na Europa

19 de maio de 2026 às 17 h17
Equipa foi composta por 12 alunos e quatro professoras | Fotografia: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Doze alunos da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores levaram o nome de Portugal até ao Parlamento Europeu – e regressaram com distinções, prémios e uma experiência inesquecível.

Entre os dias 4 e 7 de maio, Estrasburgo recebeu o European Student Council 2026, reunindo jovens de toda a Europa sob o lema “We Represent”.

Logo nos primeiros dias, os alunos tomaram a palavra no hemiciclo parlamentar, participando num debate com interpretação simultânea sobre temas da atualidade, como o conceito moderno de alianças geopolíticas e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. A delegação de Coimbra distinguiu-se pelas intervenções consistentes e bem fundamentadas, que não passaram despercebidas entre os participantes.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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