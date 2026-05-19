PJ arresta bens no valor de quase 2 ME em caso de corrupção na região de Coimbra

A PJ arrestou três imóveis, 17 viaturas e 36 contas bancárias, num valor de quase dois milhões de euros (ME), no âmbito de um caso de corrupção investigado pela Diretoria do Centro, foi hoje anunciado.

O arresto de bens surgiu a partir da operação “My Friend”, realizada pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) em fevereiro de 2020, no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação Penal (DIAP) Regional de Coimbra, disse a PJ, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A aplicação de medidas de arresto preventivo foi agora efetuada, após determinação em tribunal, num valor total de 1,989 milhões de euros, acrescentou.

No âmbito dessa operação, tinham sido constituídos cinco arguidos por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e branqueamento de capitais, entre outros, estando a aguardar julgamento.

Fonte do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) da PJ disse à agência Lusa que o arresto de bens deste valor “não é muito comum”.

O GRA pode investigar todo o património dos suspeitos até cinco anos antes de estes terem sido constituídos arguidos, procurando apurar todos os ativos que tenham, como casas, carros, contas bancárias, participações em empresas, dinheiro e ações, aclarou.

No âmbito dessa investigação, o GRA procura perceber aquilo que possa ter “sido adquirido ilicitamente”, explicou, referindo que este gabinete pode usar “todos os meios de obtenção de prova” para a investigação de património incongruente com o rendimento dos arguidos.

A operação “My Friend”, divulgada em 2020, iniciou-se no final de 2018 e levou à detenção de cinco homens, com buscas realizadas nas zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra, envolvendo entidades públicas e empresas.

Um dos arguidos era funcionário da Autoridade Tributária e atuaria em benefício de terceiros na resolução de problemas fiscais, mediante contrapartidas monetárias.