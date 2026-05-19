Exército é aliado “fundamental” na regularização do areal da Praia de Mira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Município de Mira e Regimento de Engenharia n.º 3 do Exército firmaram protocolo destinado a ajudar no reposicionamento da areia na Praia de Mira. Intervenção estará concluída antes de 8 de junho

Uma parceria “fundamental”, que está na base de uma “operação absolutamente necessária” para a Praia de Mira. Foi desta forma que o presidente do Município de Mira, Artur Fresco, descreveu o protocolo, ontem rubricado, entre a autarquia e o Exército para a reposição do areal na Praia de Mira.

O Regimento de Engenharia n.º 3 do Exército, unidade militar que está instalada no quartel de Paramos, em Espinho, volta a prestar auxílio, numa ação que é crucial para que a praia hasteie, há 40 anos, a Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação.

“É uma continuidade do trabalho que tem sido efetuado. Têm sido feitas intervenções de fundo em várias linhas de água”, recordou Artur Fresco.

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