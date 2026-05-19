MiraRegião Metropolitana de Coimbra

Exército é aliado “fundamental” na regularização do areal da Praia de Mira

19 de maio de 2026 às 08 h30
Protocolo foi assinado, ontem de manhã, no Salão Nobre da Câmara de Mira | DB-Emanuel Pereira
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Município de Mira e Regimento de Engenharia n.º 3 do Exército firmaram protocolo destinado a ajudar no reposicionamento da areia na Praia de Mira. Intervenção estará concluída antes de 8 de junho

Uma parceria “fundamental”, que está na base de uma “operação absolutamente necessária” para a Praia de Mira. Foi desta forma que o presidente do Município de Mira, Artur Fresco, descreveu o protocolo, ontem rubricado, entre a autarquia e o Exército para a reposição do areal na Praia de Mira.
O Regimento de Engenharia n.º 3 do Exército, unidade militar que está instalada no quartel de Paramos, em Espinho, volta a prestar auxílio, numa ação que é crucial para que a praia hasteie, há 40 anos, a Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação.
“É uma continuidade do trabalho que tem sido efetuado. Têm sido feitas intervenções de fundo em várias linhas de água”, recordou Artur Fresco.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS30

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