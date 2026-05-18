Exército ajuda autarquia de Mira no reposicionamento de areia na Praia de Mira

O Município de Mira assinou ontem um protocolo de colaboração com o Regimento de Engenharia N.º 3, com o objetivo de realizar trabalhos de reposição de areias na Praia de Mira.

A intervenção tem em vista a mitigação dos efeitos da erosão costeira recentemente verificados no concelho.

A Praia de Mira, recorde-se, vai hastear este ano pelo 40.º ano consecutivo a Bandeira Azul, sendo a única praia no mundo a ter esta distinção, há 40 anos, de forma ininterrupta.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS