Tábua: Jardim Sarah Beirão é ponto de encontro na II Feira do Livro

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Entre os dias 28 e 30 de maio, o Jardim Sarah Beirão, em Tábua, é palco de mais uma edição da Feira do Livro, um evento que cruza o gosto pela leitura com várias iniciativas culturais

Ao longo de três dias, o Jardim Sarah Beirão, em Tábua, volta a transformar-se num espaço de encontro com a leitura e os escritores, com a realização da II Feira do Livro, entre os dias 28 e 30 de maio.

O evento promovido pela Biblioteca Pública Municipal João Brandão, situada no município de Tábua, promete criar um espaço recheado de livros, leitores, escritores, música e diferentes expressões culturais, através de um programa diversificado dirigido a diferentes públicos e faixas etárias.

Além das iniciativas dirigidas à comunidade escolar, o programa contempla várias atividades abertas ao público, entre as quais conversas com os escritores Eduardo Lopes, Elisabete Brito e Silvério Manata, bem como com a psicóloga e investigadora Ivone Patrão, especialista em ciberpsicologia e comportamentos online.

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