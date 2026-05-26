Antiga Fábrica de Curtumes avança para requalificação
Proprietário do imóvel manifesta disponibilidade imediata para avançar com intervenção que integrará habitação, restauração e hotelaria. Suspensão parcial do PDM poderá ter sido o desbloqueio decisivo
A antiga Fábrica de Curtumes, na zona da Casa do Sal, poderá avançar finalmente para um processo de requalificação, após vários anos de impasse e projetos falhados.
Segundo fonte da autarquia, o proprietário do complexo já manifestou “disponibilidade imediata” para avançar com o projeto e, numa fase posterior, com a obra de recuperação e refuncionalização do espaço. A intervenção prevê usos mistos, integrando habitação, restauração e hotelaria, “salvaguardando e valorizando o património industrial existente”.
O arquiteto da câmara de Coimbra garante que o processo será acompanhado “com particular atenção e sentido de urgência”, não só para evitar novos incidentes – como os dois incêndios registados no último mês – mas também para devolver vida a um espaço atualmente devoluto.
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