Coimbra

Antiga Fábrica de Curtumes avança para requalificação

26 de maio de 2026 às 08 h15
Antiga Fábrica dos Curtumes foi vendida em finais de 2024 | Foto: Pedro Filipe Ramos
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Proprietário do imóvel manifesta disponibilidade imediata para avançar com intervenção que integrará habitação, restauração e hotelaria. Suspensão parcial do PDM poderá ter sido o desbloqueio decisivo

 

A antiga Fábrica de Curtumes, na zona da Casa do Sal, poderá avançar finalmente para um processo de requalificação, após vários anos de impasse e projetos falhados.
Segundo fonte da autarquia, o proprietário do complexo já manifestou “disponibilidade imediata” para avançar com o projeto e, numa fase posterior, com a obra de recuperação e refuncionalização do espaço. A intervenção prevê usos mistos, integrando habitação, restauração e hotelaria, “salvaguardando e valorizando o património industrial existente”.

O arquiteto da câmara de Coimbra garante que o processo será acompanhado “com particular atenção e sentido de urgência”, não só para evitar novos incidentes – como os dois incêndios registados no último mês – mas também para devolver vida a um espaço atualmente devoluto.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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