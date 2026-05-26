Queima das Fitas '26

Termina licenciatura aos 53 anos e vai agora concretizar o sonho de dar aulas

26 de maio de 2026 às 08 h00
Maria Clara Duarte (ao centro) com os dois filhos, Sofia Duarte e Henrique Duarte, durante o cortejo | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Maria Clara Duarte tem 53 anos, é residente na Lousã, e sempre sonhou ser professora. Aos 50 anos decidiu que queria ir para a Universidade Coimbra (UC). Candidatou-se, entrou, nunca desistiu e vai agora começar a dar aulas.

“Sempre sonhei em ser professora, mas o meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Tive de começar a trabalhar para ajudar a minha família. Trabalho num gabinete de estética há 35 anos, mas sempre quis dar aulas”, disse a estudante.
Em 2017, decidiu tirar um Certificado de Competências Pedagógicas para conseguir dar formação às esteticistas da Lousã.

“Muitas não têm as competências reconhecidas e eu decidi tirar um Certificado de Competências Pedagógicas para dar formações”, contou.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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