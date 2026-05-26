CoimbraQueima das Fitas '26

Palco RUC: uma credível e diferenciada alternativa

26 de maio de 2026 às 08 h09
Palco estava situado no lado oposto ao palco principal | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Palco Rádio Universidade de Coimbra (Palco RUC) terminou esta noite a sua programação. No lado oposto do recinto, o este espaço contou com artistas como Rozar, Cat Soup, Them Flying Monkeys ou Ideal Victim . Numa noite com sonoridades eletrónicas e de tecnho, Maria Carrilho, estudante natural de Loulé, envolvida na organização do Palco RUC, deixou a garantia.

“Temos muita música alternativa para o público descobrir”. Numa zona de “muita festa”, assegurou, o Palco RUC é, na sua ótica, um espaço de “amor”.

Numa opção diferente, Tomás Capa, minhoto natural de Braga mas “adotado por Coimbra”, veio até à zona do Palco RUC porque “é o que mais se adequa” aos seus gostos. Questionado sobre o que distingue o cartaz deste palco, o jovem realçou que “o Palco RUC é o único, em todas as Queimas de Portugal, que se destaca ao nível dos artistas”, pois “o resto é tudo mais do mesmo”. Num “ambiente diferenciado”, enfatizou, prolifera o “carinho” e a “dedicação” de quem está na organização.

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