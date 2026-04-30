Música, humor e novo circo marcam programação do Convento São Francisco

Música, humor e novo circo vão marcar a programação de maio do Convento São Francisco, com destaque para os espetáculos da humorista Joana Marques e dos músicos Rodrigo Leão e Marisa Liz, revelou hoje a Câmara de Coimbra.

“O Convento São Francisco apresenta, ao longo do mês de maio, uma agenda abrangente que cruza música, humor, ópera e novo circo, reafirmando-se como um espaço de encontro entre diferentes linguagens artísticas e públicos”.

Em comunicado, a autarquia de Coimbra explicou que a programação de maio vem reforçar o compromisso que tem com uma oferta plural e acessível, “consolidando o papel do Convento São Francisco como equipamento cultural de referência”.

A programação de maio arranca no domingo com um concerto especial do Dia da Mãe, com Rodrigo Leão a apresentar o novo álbum “Os Portugueses: O Rapaz da Montanha”.

Trata-se de um espetáculo que “revisita a identidade e a memória coletiva”, com arranjos marcados “por coros, percussão intensa e letras que abordam identidade, opressão e esperança”.

Já nos dias 04 e 05 de maio, a humorista Joana Marques sobe ao palco do Grande Auditório, pelas 21:30, em duas sessões esgotadas.

Em 10 de maio, às 10:00 e às 11:30, a Sala D. Afonso Henriques acolhe novas sessões de Concertos para Bebés, com “O Bebé de Trás-os-Montes”.

“A proposta, da Musicalmente, é dirigida à primeira infância e convida a uma experiência sensorial inspirada nas paisagens e nas sonoridades transmontanas”.

Dois dias depois, o trio britânico GoGo Penguin apresenta “Necessary Fictions”, num concerto que cruza jazz, música clássica e eletrónica.

Marisa Liz sobe ao palco do Grande Auditório com “Mensagens de Amor”, no dia 16, propondo um espetáculo em formato intimista e onde revisita alguns dos temas mais marcantes da sua carreira.

Já o ciclo Café Curto apresenta projetos emergentes, com concertos no Café Concerto: em 05 de maio, Esteves apresenta o seu mais recente trabalho; em 12 de maio sobem ao palco os projetos selecionados na open call MIC – Música Independente de Coimbra; no dia 19 atua LIKA; e a 26 há Café Duplo com Estela Alexandre e Maria Roque.

A Orquestra Clássica do Centro apresenta, no dia 22, a ópera “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart, “uma das mais emblemáticas obras do repertório operático, reconhecida pela sua dimensão satírica e pela forma como articula música e crítica social”.

No final do mês, o Convento São Francisco antecipa as comemorações do Dia Mundial da Criança com “Quebra-Cabeças”.

O espetáculo, de Cláudia Nóvoa, que une o circo à música e ao desenho, realiza-se no dia 31, na Black Box.

No que toca a exposições, continua patente, na Galeria Pedro Olayo (filho), a exposição “Meridianos do Futuro – A Casa dos Estudantes do Império de Coimbra (1945-1965)”.

Com curadoria dos historiadores Helena Wakim Moreno e Miguel Cardina, a mostra dá a conhecer a importância da delegação de Coimbra da Casa dos Estudantes do Império, reunindo documentos, fotografias e recortes de imprensa provenientes de diversos arquivos.

No âmbito da programação da edição de 2026 do Anozero — Bienal de Coimbra, a Sala do Capítulo acolhe a instalação sonora e escultórica “se estas pedras falassem”, de Maria Trabulo, uma obra que parte dos ecos do espólio do Museu de Raqqa, na Síria, destruído e pilhado durante a guerra entre 2013 e 2017.