IC2 com condicionamentos até 12 de maio para garantir segurança dos peregrinos de Fátima

O Itinerário Complementar (IC) 2, nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, tem condicionamentos de trânsito até 12 de maio para garantir a segurança dos peregrinos que se deslocam a Fátima, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Numa nota de imprensa, a empresa explicou que, à semelhança dos outros anos e por ocasião das principais peregrinações ao Santuário de Fátima, está “já a implementar medidas de reforço da segurança rodoviária para automobilistas e peregrinos que se deslocam” à cidade.

“As ações incluem condicionamentos de trânsito no IC2, nos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, uma das principais vias utilizadas na peregrinação”, referiu a Infraestruturas de Portugal (IP), salientando tratar-se de “medidas preventivas e de segurança, definidas em articulação com diversas entidades, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes, em particular de atropelamentos”.

A IP reconheceu que “muitas das estradas utilizadas pelos peregrinos registam tráfego significativo e, em alguns casos, velocidades elevadas, o que constitui fator de risco agravado para os peões”, recomendando “a utilização de percursos alternativos, através da utilização de vias secundárias”.

A empresa tem ainda no terreno “equipas de apoio, que irão percorrer os principais itinerários, prestando informação aos peregrinos e condutores, reforçando a sinalização e apoiando a gestão dos desvios”.

Na informação enviada à agência Lusa, na qual enumera os condicionamentos de vias e desvios de trânsito no IC2 naqueles três distritos, a IP pede o cumprimento das regras estradais e a adoção de comportamentos seguros, quer aos peregrinos que se deslocam a pé, quer aos que pretendem chegar ao Santuário de Fátima de carro.

Aos primeiros, recomenda que utilizem estradas e caminhos alternativos aos itinerários complementares e principais, usando vestuário refletor, e que façam a “circulação pela berma, em fila indiana e em sentido contrário ao trânsito”.

Em caso de paragem, os peregrinos a pé devem afastar-se da estrada.

Já para os automobilistas, a IP reitera a necessidade de redução de velocidade e atenção redobrada, o cumprimento das instruções das autoridades e equipas no terreno, e atenção aos condicionamentos e supressão de vias.

A peregrinação internacional de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima, a primeira grande celebração do ano no templo mariano, vai ser presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério, de 61 anos, natural de Urqueira, no concelho de Ourém.

“Esta será a primeira vez que o patriarca de Lisboa assume a presidência de uma peregrinação aniversária, na Cova da Iria, desde que foi nomeado para a Sé Patriarcal, em 2023”, segundo informação do santuário.

Esta peregrinação de maio, que “evoca a primeira aparição da Virgem às três crianças de Aljustrel, é a mais participada, tendo acolhido no ano passado mais de 450 mil peregrinos”, referiu o templo.