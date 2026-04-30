ULS reúne especialistas de diversas áreas para debater assédio e seus impactos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra promove na próxima quarta-feira, em conjunto com mais duas entidades, uma conferência sobre assédio, que reúne especialistas de diferentes áreas para analisar os seus impactos na dignidade, segurança e saúde.

A conferência “Assédio: Consensos e Controvérsias – Dignidade, Segurança e Saúde” vai decorrer a partir das 14:00, no anfiteatro 2 do Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, numa realização conjunta com a Women in Global Health Portugal (WGH Portugal) e a Universidade de Coimbra.

“Além do debate científico e institucional, este evento pretende contribuir para a sensibilização da sociedade civil, promovendo o diálogo, a partilha de experiências e a construção coletiva de respostas que reforcem a dignidade e a segurança das pessoas em contextos profissionais, académicos e sociais”, destacou o presidente do conselho de administração, em comunicado.

Segundo Francisco Maio Matos, o assédio, em qualquer das suas formas, “representa uma violação inaceitável da dignidade humana e um risco real para a segurança e saúde das pessoas”, pelo que a ULS de Coimbra assumiu “a responsabilidade de promover ambientes seguros, respeitadores e inclusivos, onde todos possam exercer a sua atividade com segurança e bem-estar”.

“O assédio, nas suas múltiplas formas, constitui hoje um desafio crescente nas sociedades contemporâneas, com impacto direto na dignidade, segurança e saúde das pessoas, bem como no funcionamento das instituições”, frisou, por seu lado, Diana Vilela Breda, uma das fundadoras da WGH Portugal.

Os especialistas participantes vão debater “os consensos existentes, bem como as controvérsias e desafios persistentes no reconhecimento, prevenção e gestão do assédio, em contextos diversos”.

Serão abordadas as implicações do assédio a nível individual, institucional e social, com especial enfoque nos seus efeitos na saúde mental, nos ambientes de trabalho e no meio académico.

O programa inclui dois painéis temáticos – um dedicado ao impacto da exposição ao discurso de ódio na saúde mental e outro focado no assédio em contexto laboral, incluindo assédio moral, sexual, ‘gaslighting’ profissional e assédio na academia.

O presidente da ULS de Coimbra entende que este debate “é fundamental para reforçar o conhecimento, alinhar práticas e consolidar uma cultura organizacional de tolerância zero face ao assédio”.

No final da conferência haverá uma síntese dos debates e a assunção de compromissos por parte da WGH Portugal, que pretende reforçar “a importância de uma abordagem estruturada e consciente desta problemática”, e um momento de ‘networking’ para incentivar a troca de perspetivas e o fortalecimento de redes de colaboração entre os participantes.