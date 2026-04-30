Museu Nacional de Conímbriga perdeu perto de 50 mil visitantes em 2025

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Museu Nacional de Conímbriga, no concelho de Condeixa-a-Nova, foi um dos museus nacionais que perdeu mais visitantes de 2024 para 2025, segundo os dados hoje publicados pela Museus e Monumentos de Portugal.

O espaço cultural tinha recebido 135.688 visitantes em 2024 e, no ano passado, apenas recebeu a visita de 86.590 pessoas. A quebra é de praticamente 50 mil visitantes.

Já o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, registou menos 4.341 visitantes face a 2024. O espaço cultural, que teve acesso condicionado devido a obras durante o ano passado, registou mais de 47 mil entradas.

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