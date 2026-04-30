Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Museu Nacional de Conímbriga perdeu perto de 50 mil visitantes em 2025

30 de abril de 2026 às 19 h11
Espaço cultural recebeu, em 2025, mais de 86 mil pessoas | Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Museu Nacional de Conímbriga, no concelho de Condeixa-a-Nova, foi um dos museus nacionais que perdeu mais visitantes de 2024 para 2025, segundo os dados hoje publicados pela Museus e Monumentos de Portugal.

O espaço cultural tinha recebido 135.688 visitantes em 2024 e, no ano passado, apenas recebeu a visita de 86.590 pessoas. A quebra é de praticamente 50 mil visitantes.

Já o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, registou menos 4.341 visitantes face a 2024. O espaço cultural, que teve acesso condicionado devido a obras durante o ano passado, registou mais de 47 mil entradas.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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