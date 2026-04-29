Condeixa-a-Nova

Festival do Cabrito realiza-se nos próximos dois fins de semana

29 de abril de 2026 às 21 h09
Festival do Cabrito e da Escarpiada assume, nesta edição, um novo formato | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Agência Lusa
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Os dois próximos fins de semana no concelho de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, são dedicados ao Festival do Cabrito e da Escarpiada, que, nesta edição, assume um novo formato, com a participação de 17 restaurantes.

Com o mote “Venha pelos sabores, fique pela história”, o certame vai decorrer de 01 a 03 e de 08 a 10 de maio, associando a gastronomia local à visitação do património natural e imaterial do concelho, que preserva Conímbriga, um dos maiores complexos de ruínas romanas em Portugal.

“Durante seis dias, os 17 restaurantes aderentes, mais quatro do que na edição anterior, dão a provar dois dos sabores mais emblemáticos do nosso território e com esta experiência pretendemos que os visitantes vão além da mesa e descubram o melhor que Condeixa-a-Nova tem”, disse hoje a presidente da Câmara, na apresentação do evento.

 

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Segundo Liliana Pimentel, o município optou este ano por realizar o Festival do Cabrito e da Escarpiada em dois fins de semana, em vez da tradicional semana contínua, numa ação concertada com os restaurantes aderentes.

“Foi uma decisão consensual e de unanimidade experimentar este ano um formato de dois fins de semana, que é o momento mais destinado ao convívio com os amigos e a família, pelo que entendemos ser uma mais-valia”, afirmou.

A autarca acredita que o novo formato “será claramente uma aposta ganha, com mais afluência e de uma forma mais descontraída para conhecer Condeixa-a-Nova”.

O menu de cabrito – que inclui também pão, azeitonas, uma bebida e uma escarpiada, doce típico à base de massa de pão com açúcar amarelo, canela e azeite – vai ter o preço único de 20 euros em qualquer um dos restaurantes aderentes.

O município de Condeixa-a-Nova ofereceu 50 quilogramas de cabrito e 150 escarpiadas a cada restaurante, o que, segundo a autarca, possibilita “um preço mais em conta neste tipo de menu”.

A presidente da Câmara justificou o investimento municipal de 20 mil euros neste festival com o objetivo de “promover Condeixa-a-Nova, as suas iguarias, os seus restaurantes e pastelarias”.

“Trata-se de um reforço à valorização da economia local e um fator de atração ao nosso concelho”, sublinhou Liliana Pimentel.

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