Obras nas comportas da Maria da Mata no vale do Mondego avançam este ano

O concurso para as obras de reabilitação das comportas da Maria da Mata, no vale do Mondego, será lançado dentro de dias e a intervenção avança este ano, disse hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A reabilitação do sistema de comportas, localizado no rio Pranto (afluente da margem esquerda do Mondego), na freguesia de Alqueidão, na Figueira da Foz, é uma ambição antiga de agricultores, associações do setor e autarcas locais, para impedir que a água salgada entre nos campos agrícolas.

Em declarações à agência Lusa, Pimenta Machado frisou que a APA irá lançar o concurso, no valor de 1,968 milhões de euros, “dentro de dias, uma semana, não mais”.

O presidente da entidade ambiental adiantou ainda que procedimentos prévios ao lançamento do concurso – entre outros a revisão do projeto e assinatura do contrato de financiamento com o Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro – já foram realizados.

“O concurso deverá demorar dois meses e vamos começar a obra este ano, isso é óbvio, para estar concluída em 2027”, afiançou.

O sistema de comportas da Maria da Mata está sem funcionar há cerca de seis anos, desde 2018, tendo a situação sido alvo de sucessivas reclamações de intervenção por parte de entidades como a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra ou a Junta de Freguesia de Alqueidão.