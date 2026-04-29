Figueira da Foz

Obras nas comportas da Maria da Mata no vale do Mondego avançam este ano

29 de abril de 2026 às 20 h09
Comportas da Maria da Mata no vale do Mondego | Fotografia: Jot'Alves
Agência Lusa
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Agência Lusa

O concurso para as obras de reabilitação das comportas da Maria da Mata, no vale do Mondego, será lançado dentro de dias e a intervenção avança este ano, disse hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A reabilitação do sistema de comportas, localizado no rio Pranto (afluente da margem esquerda do Mondego), na freguesia de Alqueidão, na Figueira da Foz, é uma ambição antiga de agricultores, associações do setor e autarcas locais, para impedir que a água salgada entre nos campos agrícolas.

Em declarações à agência Lusa, Pimenta Machado frisou que a APA irá lançar o concurso, no valor de 1,968 milhões de euros, “dentro de dias, uma semana, não mais”.

O presidente da entidade ambiental adiantou ainda que procedimentos prévios ao lançamento do concurso – entre outros a revisão do projeto e assinatura do contrato de financiamento com o Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro – já foram realizados.

“O concurso deverá demorar dois meses e vamos começar a obra este ano, isso é óbvio, para estar concluída em 2027”, afiançou.

O sistema de comportas da Maria da Mata está sem funcionar há cerca de seis anos, desde 2018, tendo a situação sido alvo de sucessivas reclamações de intervenção por parte de entidades como a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra ou a Junta de Freguesia de Alqueidão.

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