Coimbra

Movimento pede mais policiamento em Coimbra

29 de abril de 2026 às 19 h57
Manifestantes ontem em Coimbra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Redação Diário As Beiras
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Redação Diário As Beiras

O movimento organizado “Reativar 2.ª Equipa da EIR” (Equipa de Intervenção Rápida) exige mais policiamento nas ruas de Coimbra. “Pela segurança do cidadão de Coimbra.

Por Coimbra. Por todos nós” foi este o slogan que hoje, juntou dezenas de manifestantes, que completaram o percurso entre a Praça Heróis do Ultramar e o Comando Distrital da PSP de Coimbra, junto à avenida Elísio de Moura.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

 

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