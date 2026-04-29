Movimento pede mais policiamento em Coimbra

O movimento organizado “Reativar 2.ª Equipa da EIR” (Equipa de Intervenção Rápida) exige mais policiamento nas ruas de Coimbra. “Pela segurança do cidadão de Coimbra.

Por Coimbra. Por todos nós” foi este o slogan que hoje, juntou dezenas de manifestantes, que completaram o percurso entre a Praça Heróis do Ultramar e o Comando Distrital da PSP de Coimbra, junto à avenida Elísio de Moura.

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