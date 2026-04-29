Figueira da Foz

Aprovadas contas da câmara com 240 mil euros de “lucro”

29 de abril de 2026 às 09 h00
Reunião de câmara realizou-se ontem | Foto DB - Arquivo
Jot'Alves
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Foi aprovado ontem, na reunião de câmara, o relatório de atividades e contas de 2025 do Município da Figueira da Foz, com os votos a favor da coligação FAP e a abstenção do PS e do Chega, tendo um saldo positivo de 240 mil euros.

“O relatório reflete a situação financeira do município”, defendeu o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes. “Vem na linha do que temos procurado seguir”, reforçou. A dívida foi amortizada em 10% e situa-se, agora, nos 17 milhões de euros.

O vereador do PS João Paulo Rodrigues sustentou que as contas apresentam um “resultado líquido positivo baixo”.

Hugo Fresta, vereador do Chega, destacou que o prazo de pagamento aos fornecedores passou de 16 para 26 dias.

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