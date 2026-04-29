Morre em acidente com grua em Buarcos

Acidente aconteceu durante a tarde, na travessa rua Alto da Fonte, no concelho da Figueira da Foz

Um homem com cerca de 50 anos morreu ontem em Buarcos, no concelho da Figueira da Foz, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz (BSFF).

“Terá sido um acidente de trabalho, com uma grua numa obra”, explicou o responsável.

“Não sabemos o que aconteceu”, continuou, revelando que, à chegada dos operacionais, “a vítima foi considerada grave e encontrava-se em estado grave”.

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