Figueira da Foz

Morre em acidente com grua em Buarcos

29 de abril de 2026 às 07 h45
Vítima tinha cerca de 50 anos | Fotografia: DR
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Acidente aconteceu durante a tarde, na travessa rua Alto da Fonte, no concelho da Figueira da Foz

Um homem com cerca de 50 anos morreu ontem em Buarcos, no concelho da Figueira da Foz, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Pinto, comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz (BSFF).
“Terá sido um acidente de trabalho, com uma grua numa obra”, explicou o responsável.
“Não sabemos o que aconteceu”, continuou, revelando que, à chegada dos operacionais, “a vítima foi considerada grave e encontrava-se em estado grave”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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