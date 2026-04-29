Gestão partilhada do Choupal fechada até ao verão

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O município de Coimbra pediu a gestão partilhada da Mata do Choupal, em Coimbra, em conjunto com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), revelou ontem a presidente da autarquia

“A Câmara de Coimbra efetuou um pedido ao Ministério do Ambiente para que haja uma gestão partilhada da Mata do Choupal em conjunto com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nos próximos dois, três meses, o assunto deve ficar encerrado”, afirmou ontem a presidente da autarquia Ana Abrunhosa.

A informação foi avançada durante a apresentação do projeto Vigilante da Natureza Pioneiro, promovido pelo próprio ICNF, que detém a gestão da Mata do Choupal, local onde decorreu a iniciativa.

“Foi feito um pedido para termos uma gestão partilhada do Choupal, tendo em conta que é um parque urbano e que é muito frequentada. É uma das marcas de Coimbra e por isso consideramos que o município também tem deve ter essa responsabilidade”.

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