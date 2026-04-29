Cooperação intergeracional

A AAEC – Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra está prestes a completar 67 anos.

Foi a 9 de Maio de 1959 que um grupo de antigos estudantes, entre os quais alguns dos mais prestigiados professores da Universidade de Coimbra, avançou para a criação da AAEC, que viria a ser oficialmente reconhecida como instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos.

Como referem os respectivos Estatutos, “a AAEC prossegue fins culturais, filantrópicos e recreativos”, tendo como objectivos principais, entre outros: manter e consolidar os laços que unem todos os antigos estudantes de Coimbra; contribuir para o engrandecimento e prestígio da Universidade de Coimbra e para a ligação permanente entre as gerações de estudantes, através da defesa e divulgação das suas tradições e manifestações culturais.

Ao longo dos tempos, os sucessivos órgãos sociais têm promovido as mais diversas actividades, procurando sempre corresponder ao espírito dos fundadores.

E é respeitando esse espírito que vamos assinalar, de forma que pretendemos condigna, o aniversário da Associação.

Assim, no próximo dia 9 de Maio (um sábado) iremos, pelas 12H30, proceder à tradicional apresentação de cumprimentos à Reitoria da Universidade, devendo ser recebidos na bela Sala do Senado.

Depois, pelas 13H00, haverá um almoço de convívio na sede da Associação (Rua Pinheiro Chagas, 94), aberto a todos os antigos estudantes, seus familiares e amigos (os interessados em participar deverão inscrever-se, até ao próximo dia 6 de Maio, para o e-mail aaec@aaec.pt ou através do telefone 917 554 577).

Após o almoço haverá, na sede da AAEC, a entrega de alguns “Testemunhos de Reconhecimento” e a assinatura de protocolos de cooperação, terminando as celebrações com um adequado programa recreativo e cultural.

Nesta altura de mais um aniversário, julgo pertinente referir que a Direcção da AAEC tem procurado manter um estreito relacionamento com os actuais estudantes, designadamente através da cooperação com a Associação Académica de Coimbra e os vários organismos estudantis.

Entre as iniciativas mais recentes, posso citar a participação no júri do concurso do cartaz da Queima das Fitas, a presença na cerimónia comemorativa dos 57 anos do 17 de Abril de 1969, no Departamento de Matemática, e a inauguração de uma exposição alusiva à Crise Académica desencadeada na inauguração daquele edifício, em 1969, quando foi recusada a palavra ao então Presidente da AAC, Alberto Martins. Mais recentemente, participámos (anteontem) no lançamento do livro com a última versão do Código da Praxe e a abertura da “Semana da Capa e Batina”, promovida pelo Conselho de Veteranos, e que inclui uma interessante exposição fotográfica focando a evolução do traje académico, que pode ser apreciada nos jardins da AAC. Realizações meritórias, pelas quais felicitamos o Conselho de Veteranos e o Dux Veteranorum.

Este intercâmbio geracional tem permitido uma excelente e muito enriquecedora aproximação, que queremos intensificar ainda mais, contemplando mesmo algumas iniciativas conjuntas – que oportunamente serão divulgadas.